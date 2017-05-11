Екс-капітана збірної України з футболу помітили на параді в Росії з георгіївською стрічкою (фото)

Почесний громадянин Луцька, екс-капітан збірної України Анатолій Тимощук "засвітився" із георгіївською стрічкою. Це сталося під час урочистих заходів із нагоди Дня перемоги у Санкт-Петербурзі, передає Волинь Post.

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За інформацією прес-служби пітерського "Зеніту", з нагоди 72-й річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні футболісти и тренерский штаб ФК поклали квіти до монумента "Мати-Батьківщина" на Піскаревському меморіальному кладовищі.

На світлинах клубної прес-служби із георгіївською стрічкою на квітах "засвітився" і Почесний громадянин Луцька Анатолій Тимощук.

Раніше депутати міськради не змогли позбавити Тимощука звання Почесний громадянин Луцька через брак голосів.