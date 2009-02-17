Долар на міжбанку виріс в ціні

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0750/8,1600, до 12:00 ціни виросли до 8,1850/8,2250.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2240/0,2285, а до 12:00 ціни піднялися до 0,2275/0,2300. У Росії курс долар-рубль виріс і до 12:00 встановився на рівні 35,7675 (+1,3115).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,2624/25, змінюючись у достатньо вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,1910/10,3040, до 12:00 ціни пішли вгору до 10,3365/10,4010.