Поліцейські не штурмували офіс ОУН у Києві, а намагалися затримати правопорушників - МВС

У Міністерстві внутрішніх справ України заявляють, що правоохоронці не штурмували офіс Організації українських націоналістів сьогодні на вулиці Мазепи у Києві, а лише вживали заходів поліцейського реагування для затримання осіб, які вчинили протиправні дії проти учасників ходи з нагоди Дня Перемоги у Другій світовій війні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у коментарі журналістам у Києві заявив директор Департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко.

"Ніякого штурму не було. Тут були використані заходи поліцейського реагування в рамках слідчо-оперативних дій, оскільки в людей згори жбурляли яйцями, картоплею, невеликими палицями, фарбою", - сказав Шевченко.

За його словами, саме через такі обставини поліція була змушена вжити заходів, щоб потрапити до приміщення і затримати правопорушників.

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"Якби з вікон цього приміщення не летіли різні предмети - не було б жодних підстав затримувати цих громадян", - наголосив Шевченко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку близько 800 учасників проросійської акції йшли ходою центром міста до Алеї Слави. Група молодиків намагалася не пропустити їх. Між групою молодих людей та правоохоронцями виникла невелика штовханина, після чого інцидент був вичерпаний.

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Також правоохоронці припинили спробу влаштувати провокації, коли один із учасників ходи намагався розгорнути транспарант з написом: “Никто не забыт, ничто не забыто». Чоловіка було доставлено в управління поліції для з’ясування обставин.

Під час ходи, коли учасники акції проходили повз офіс ОУН, у правоохоронців та учасників акції кидали яйця та картоплю. За даними поліції, один правоохоронець отримав тілесні ушкодження внаслідок потрапляння в нього димової шашки.

Пізніше в ОУН заявили, що поліцейські штурмували їхній офіс на вулиці Мазепи.