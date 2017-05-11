Найепатажніші та найскандальніші виступи в історії Євробачення (відео)

Одні одягають яскраві костюми, інші постають в образі трансгендера, як Кончіта Вюрст.

Іноді ставка на епатаж спрацьовувала. Фінський рок-гурт Lordi настільки сподобався глядачам, що це привело його до перемоги на Євробаченні-2006.

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Завдяки незабутнього образу Кончіти Вюрст Австрія приймала Євробачення-2015.

Неординарні Вєрка Сердючка і Бурановские бабусі свого часу зайняли другі місця Євробачення.