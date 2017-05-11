Найепатажніші та найскандальніші виступи в історії Євробачення (відео)
17:55, 11 травня 2017Суспільство
1697
Щоб перемогти на найпопулярнішому пісенному конкурсі Євробачення, учасники з різних країн чого тільки не вигадують.
Виконавці на конкурсі Євробачення роблять все, аби запам'ятатися / Фото УНІАН
Одні одягають яскраві костюми, інші постають в образі трансгендера, як Кончіта Вюрст.
Іноді ставка на епатаж спрацьовувала. Фінський рок-гурт Lordi настільки сподобався глядачам, що це привело його до перемоги на Євробаченні-2006.
Читайте такожЄвробачення-2017: Джамала нічого не отримає з мільйонного гонорару за виступ і ще доплатить
Завдяки незабутнього образу Кончіти Вюрст Австрія приймала Євробачення-2015.
Неординарні Вєрка Сердючка і Бурановские бабусі свого часу зайняли другі місця Євробачення.
Найбільш епатажні і скандальні виступи за всю історію Євробачення
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Євробачення-2017 в Україні