Вперше в історії Євробачення пролунає пісня білоруською мовою (відео)

Вперше в історії Євробачення сьогодні ввечері, 11 травня, у Києві, де відбудеться другий півфінал цього пісенного конкурсу, лунатиме пісня білоруською мовою. Гурт NaviBand з Мінська, який грає музику у стилі інді-поп, виступить із композицією «Гісторыя майго жыцця» (укр. «Історія мого життя»), передає Польське Радіо.

«Для нас це має символічне значення, бо цією піснею ми хочемо розповісти нашу історію, показати традиції та культуру», - сказали члени гурту.

Пісня «Гісторыя майго жыцця» стане першою в історії цього пісенного конкурсу композицією, виконаною білоруською мовою. Раніше рідну мову Білорусі можна було почути тільки під час дитячого Євробачення.

На прес-конференції у Мінську вокалісти NaviBand наголосили, що завдяки їхній пісні та участі у Євробаченні «вдалося привернути увагу до білоруської мови».

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Гурт NaviBand (NAVI) існує від 2013 року і грає, в основному, музику у стилі інді-поп та фолк-рок. Це двоє молодих вокалістів та музикантів Арцьом Лук’янєнка та Ксанія Жук. У репертуарі групи переважають пісні білоруською мовою, а самі музиканти наголошують на своїй відданості до національних традицій.

Як повідомляв УНІАН, букмекери назвали ймовірну другу десятку фіналістів Євробачення-2017.