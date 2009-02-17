Дніпропетровськ відключено від теплопостачання через борги

Сьогодні відбулося відключення від теплопостачання усіх закладів та житлових будинків Дніпропетровська.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міського голови, подача тепла здійснюється лише до стаціонарних відділень лікарень.

Головна причина відключення від теплопостачання - надто низький рівень оплати населенням міста за спожиту теплоенергію (близько 32%). Через це підприємства теплокомуненерго, які заборгували понад 90 млн. грн. перед ДК „Газ України” за спожитий природний газ, не мають можливості закупити газ для поточного споживання.

Підприємства теплокомуненерго міста звернулися до всіх жителів Дніпропетровська з проханням погасити заборгованість за спожите тепло, що сприятиме своєчасному відновленню теплопостачання в обласному центрі.