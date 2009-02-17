Кужель: люди виходять на страйки через проблеми з банківськими кредитами

Голова Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва Олександра КУЖЕЛЬ та голова Ради підприємців при Кабінеті міністрів Оксана ПРОДАН запрошують представників автоперевізників разом знайти шляхи вирішення проблем галузі.

Як повідомляє Управління у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабміну, зустріч може відбутися в Клубі Кабінету міністрів по вул. Інститутська, 7, о 15.00 18 лютого.

«Запрошуємо кожну людину, яка не байдужа, яка хоче покращити регуляторний клімат в транспортній галузі», - зазначила голова Держкомпідприємництва.

О.КУЖЕЛЬ відзначила, що, за її спостереженнями, в основному люди виходять на страйки та пікети через проблеми з банківськими кредитами.

«В більшості протестні спалахи пов’язані з закриттям кредиту, все інше виникає спонтанно», - підкреслила О.КУЖЕЛЬ.

Голова Ради підприємців при КМУ Оксана ПРОДАН нагадала, що очолюваний нею орган має достатньо важелів для вирішення на урядовому рівні проблем підприємців.

«Все, що потрібно, це разом зустрітися, визначити питання і напрацювати документи які Уряд може схвалити. Але треба, щоб та акція не закінчилась нічим. Якщо в нас є проблеми валютного курсу, ми повинні знайти механізми впливу і на політику НБУ», - підкреслила О.ПРОДАН.