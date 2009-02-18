У місті Макіївка Донецької області викрито хакера, якому за комп`ютерні злочини загрожує до 3 років позбавлення волі.

Як повідомили УНІАН у прес-групі Управління СБ України в Донецькій області, 45-річний житель Макіївки, використовуючи спеціальний комплекс устаткування і свої знання в техніці, проник у головний комп`ютер одного з телекомунікаційних підприємств міста. За допомогою свого «хитрого» устаткування, він безкоштовно користувався послугами стаціонарного телефонного зв`язку, тим самим завдавав економічних збитків державі. Невідомо, в які суми зрештою вилився б збиток від його дій, якби не своєчасне втручання співробітників СБУ, наголосили в прес-групі.

Протиправні дії макіївського хакера задокументовані і доведені, його притягнуто до кримінальної відповідальності за ч.1 ст.361 КК України («Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж або мереж електрозв`язку»). Дана стаття передбачає: покарання у вигляді штрафу від шестисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на термін від двох до п`яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років. Також за статтею підлягають конфіскації програмні й технічні засоби, за допомогою яких було скоєно несанкціоноване втручання, які є власністю винної особи.