У Донецьку за борги відключать гарячу воду в 139 будинках

У Донецьку за борги з 19 лютого відключать від постачання гарячої води 139 житлових будинків, мешканці яких сплатили за послуги теплопостачання на рівні 50% і нижче.

Про це повідомив на прес-конференції заступник директора комунального підприємства «Донецькміськтепломережа» з питань економіки Микола ЄРМОЛЕНКО.

За його словами, «на сьогодні, як вимушений захід, підготовлено й передано пропозицію у виконком про відключення гарячої води в 139 будинках, мешканці яких мають найбільшу заборгованість - 13 млн. грн.». М.ЄРМОЛЕНКО констатував, що вже з 19 лютого почнеться відключення цих будинків, в яких оплата нижча від 50%.

Керівник «Донецькміськтепломережі» поскаржився, що «населення міста Донецька загалом заборгувало за послуги теплопостачання більш як 120 млн. грн. за останні 3 роки, і це близько 20 тисяч сімей, які з різних причин не платять і не оформляють субсидії».

«Ми робимо все можливе і неможливе, аби не допустити відключення наших котелень, щоб забезпечити людей і теплом, і гарячою водою, - пояснив М.ЄРМОЛЕНКО, - Але я б закликав усіх подумати про оплату послуг, адже ми всі в одному човні». Він визнав, що при відключеннях від гарячої води 139 будинків частково незаконно постраждає й та частина населення, ті 40%, які платять.

М.ЄРМОЛЕНКО повідомив, що відключення – це крайній захід, і, як правило, спочатку подаються позови до судів на неплатників, заарештовується їх майно: «Ми сьогодні подали позови на суму 30 млн. грн. проти своїх неплатників, проти населення. Ми заарештували, наклали арешт на 676 квартир». Він підсумував, що підприємству складно займатися цим, але змушують обставини і несвідомість споживачів.