Долар на міжбанку росте

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань – 8,1500/8,2700 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг»,ціни на російську валюту знизилися – 0,2220/0,2270, котирування щодо євро-гривні пішли вгору – 10,2735/10,4390. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують знижуватися - 1,2613/14 (вівторок - 1,2624/25).

У вівторок Національний банк України вийшов на ринок з інтервенцією щодо валютної пари USD/UAH з котируваннями – 7,7000/7,7900.