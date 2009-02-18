Долар продовжує йти вгору

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1500/8,2700, до 12:00 ціни зросли 8,2300/8,2900.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг », рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2220/0,2270, а до 12:00 ціни піднялися 0,2250/0,2280. У Росії курс долар-рубль зріс, і до 12:00 встановився на рівні 36,4300 (+0,3100).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,2613/14, а до 12:00 впали 1,2574/75.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,2735/10,4390, до 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 10,3420/10,4315.