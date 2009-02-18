Прогноз погоди на завтра

Завтра в Україні погода суттєво не зміниться.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 19 лютого буде хмарно з проясненнями. У східних областях, Криму та Приазов`ї без опадів; на решті території невеликий, у центральних та північних областях помірний сніг та мокрий сніг, на півдні з дощем. У південній частині вночі та вранці місцями тумани. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, у західних та східних областях 8-13°, в Карпатах та на Прикарпатті 15-20° морозу, на узбережжі морів близько 0°; вдень від 3° морозу до 2° тепла, у південній частині 3-8° тепла.

У Київській області завтра хмарно з проясненнями. Часом сніг та мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

У столиці 19 лютого хмарно з проясненнями. Часом сніг та мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.