44 мільярди в бюджеті чекають, коли Кабмін почне вливати їх у банки

У Міністерстві фінансів України зазначають, що для рекапіталізації банків у Державному бюджеті передбачено 44 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив журналістам перший заступник міністра фінансів Ігор УМАНСЬКИЙ.

“Сума, яка передбачена в держбюджеті, не змінюється. На сьогодні в нас немає ні можливості, ні пропозицій її уточнити, зважаючи на відсутність конкретних пропозицій по конкретних банках, які мають надійти з Нацбанку як регулятора. У держбюджеті для цього передбачено 44 млрд. грн.”, - сказав І.УМАНСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ заявив, що уряд на сьогоднішньому засіданні прийняв постанову про порядок участі держави в збільшенні капіталізації банків.

«Особливістю цього документа є відмова від позиції, яка спочатку була відпрацьована, що участь у капіталі банку можлива тільки шляхом фактичної націоналізації. Пропонувалося, що держава може входити в банк тільки на основі контролю над 51% акцій. Для того, щоб система була гнучкою, не передбачений сьогодні мінімальний пакет, в якому може брати участь держава», - сказав О.ТУРЧИНОВ.