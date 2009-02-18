Мін‘юст відкрив сайт торгів конфіскованим та арештованим майном

Міністерство юстиції відкрило веб-сайт, на якому розміщуватиметься інформація про проведення аукціонів з реалізації майна конфіскованого та арештованого Державною виконавчою службою Мін‘юсту.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мінюсту.

За її інформацією, сайт, який розміщено в Інтернеті за адресою http://trade.informjust.ua відкрито цілодобово та безоплатно.

Згідно з наказом Мін‘юсту, оголошення про аукціони мають розміщуватися на сайті не пізніше, ніж за 15 днів до дня їх проведення, та повинні містити інформацію про майно, що реалізується. Одночасно така інформація може бути також розміщена в засобах масової інформації.

Зміст інформаційного повідомлення повинен містити найменування, опис і характеристику та місцезнаходження майна; стартову ціну; строки сплати та суму гарантійного внеску учасника аукціону, найменування, адресу банку, номер рахунка спеціалізованої організації для його сплати; порядок та строки розрахунку за придбане на аукціоні майно, номер депозитного рахунка органу державної виконавчої служби для сплати коштів; дату, час та місце ознайомлення з майном; дату, час та місце проведення аукціону; реквізити спеціалізованої організації, яка проводить аукціон; кінцевий термін реєстрації для участі в аукціоні тощо.

Крім того, наказом Мін‘юсту підтверджене положення, що розмір винагороди спеціалізованої організації за послуги з реалізації арештованого майна не повинен перевищувати 15 відсотків від вартості майна з урахуванням податку на додану вартість.