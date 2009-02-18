Яка ситуація з виплатою пенсій в Україні (опитування)

Понад 90% пенсіонерів заявляють, що впродовж останніх трьох місяців пенсії виплачуються їм вчасно або з невеликими затримками.

Такими є результати всеукраїнського опитування громадської думки, яке з 29 січня по 5 лютого 2009 року провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

Згідно з даними, переданими УНІАН, відповідаючи на запитання стосовно ситуації з виплатою пенсій протягом останніх трьох місяців, 91,3% опитаних пенсіонерів вказали, що ситуація з виплатою пенсій була такою ж, як звичайно, пенсії виплачувались вчасно або з невеликими затримками; 7,0% пенсіонерів повідомили, що протягом останніх трьох місяців були значні затримки з виплатою пенсій; 1,7% пенсіонерів не змогли відповісти на це запитання; відмовилися відповідати 0,2%.

Опитування проводилося методом інтерв`ю за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років (з квотним відбором респондентів на останньому етапі), було опитано 1642 респонденти (в тому числі 529 пенсіонерів), що мешкають в усіх областях України, в Криму та в Києві.

Статистична похибка підвибірки пенсіонерів (з ймовірністю 0.95 та за дизайн-ефекту 1.5) не перевищує 3.6% для показника у 91,3%, 3.3% для показника у 7% та 1.7% для показника в 1.7%.