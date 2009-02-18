У Києві знову знизили тиск газу

15:33, 18 лютого 2009
Суспільство
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Київенерго попереджає

Учора, 17 лютого, УМГ «Київтрансгаз» вкотре знизило тиск газу на ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 АК «Київенерго».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі енергокомпанії.

Згідно з повідомленням, внаслідок зниження тиску температура теплоносія на ТЕЦ упала із 73°С до 68°С. Зниження тиску газу продовжується через борг АК «Київенерго» перед газопостачальними компаніями, який, у свою чергу, утворився внаслідок небажання Київської міської державної адміністрації компенсувати різницю між тарифом та економічно обгрунтованими витратами на виробництво теплової енергії. За даними прес-служби, борг КМДА перед «Київенерго» на сьогодні досяг уже 1,4 млрд. грн.

«Таке зниження тиску газу є критичним для роботи ТЕЦ. Подальше обмеження приведе до аварійного відключення блоків. Таким чином, може повторитися ситуація грудня 2008 року, коли кілька днів кияни залишалися без належного опалення і гарячої води», – цитує прес-служба технічного директора АК «Київенерго» Юрія ГЛАДИШЕВА.

Нагадаємо, в січні ц.р. тиск газу на київських ТЕЦ було знижено газопостачальними компаніями вдвічі, внаслідок чого АК «Київенерго» перейшла на використання мазуту для вироблення електричної енергії і частково – теплової.

«Аби підтримати на належному рівні температуру теплоносія, «Київенерго» змушене використовувати мазут, який призначений для виробництва електричної енергії», – додав Ю.ГЛАДИШЕВ.

Довідка УНІАН. ТЕЦ-5 забезпечує гаряче водопостачання і централізоване опалення 2877 житлових будинків, 122 лікувальних установ, 117 дитячих садків, 108 шкіл, 2117 відомств житлових масивів «Харківський», «Позняки», «Осокорки», «Русанівка», «Березняки», «Теремки».

ТЕЦ-6 забезпечує гаряче водопостачання і централізоване опалення 2118 житлових будинків, 62 лікувальних закладів, 159 дитячих садків, 125 шкіл, 1393 відомств житлових масивів «Троєщина», «Лісовий», «Воскресенка», «Оболонь», «Куренівка», «Виноградар», «Поділ».

 

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