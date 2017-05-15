В СБУ заявляють, що запобігли проплаченим акціям "Цукеркові бунти" у Києві

Співробітники Служби безпеки України запобігли замовним з боку російських структур проплаченим акціям «Цукеркові бунти», які мали відбутися в Києві біля кондитерської фабрики «Рошен» та біля деяких її магазинів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив голова СБУ Василь Грицак.

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«Акція планувалася біля фабрики Карла Маркса («Рошен») і в деяких інших місцях», - сказав Грицак.

У свою чергу начальник департаменту СБУ із захисту національних інтересів держави Віктор Кононенко зазначив, що куратори акції вимагали від її організаторів, щоб учасники прийшли на цей захід в уніформі бійців АТО.

За його словами, при цьому планувалося, що люди, які беруть участь в акції в рамках проведення в Україні заходів з декомунізації, мають зайти на територію кондитерської фабрики під приводом знесення пам’ятника Карлу Марксу, який там нібито є.

Відповідаючи на запитання, чому СБУ вирішило захищати «Рошен», власником якого є президент України Петро Порошенко, голова СБУ відповів: «Тільки тому, що ця акція – одна і та ж складова однієї картинки (мається на увазі, що за акцією стоять російські спецслужби - УНІАН)».

Голова СБУ також уточнив, що організаторами акцій «Цукеркові бунти» є «колишні депутати ВР Андрій Клюєв та Володимир Олійник, а також лідери так званого «Антимайдану» Зінченко та Кот».

«Вказаними особами було залучено декілька громадян України до організації заходів з дискредитації президента України Петра Порошенка, це задокументований нами факт, акція мала називатися «Цукерковий бунт» в магазинах «Рошен», - розповів Грицак.

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Нагадаємо, голова СБУ Василь Грицак заявив, що за проплаченими акціями, які відбуваються в Україні, стоять росіяни, а також Віталій Захарченко, Сергій Курченко й Микола Азаров. За його словами, СБУ встановила 40 організаторів, які за вказівкою російських спецслужб організовують та проводять так звані проплачені акції протесту.

Голова СБу зазначив, що 8 організаторам таких акцій вже висунуто підозри. При цьому він уточнив, що за участь у подібних акціях людям пропонують від 150 до 200 гривень, а якщо мова йде про активні речі — провокації, вчинення бійок з правоохоронцями, то мова йде про виплату винагороди в сумі до 500 доларів.