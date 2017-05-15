В СБУ розповіли, хто стоїть за проплаченими акціями в Україні: Захарченко, Курченко, Азаров

Голова СБУ Василь Грицак заявив, що за проплаченими акціями, які відбуваються в Україні, стоять росіяни, а також Віталій Захарченко, Сергій Курченко й Микола Азаров.

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Як передає кореспондент УНІАН, на брифінгу Василь Грицак повідомив, що СБУ встановила 40 організаторів, які за вказівкою російських спецслужб організовують та проводять так звані проплачені акції протесту.

За його словами, з боку російських спецслужб на території України створюються підконтрольні громадські структури, які використовують загальнодержавні та регіональні проблемні аспекти життя для дестабілізації ситуації в країні.

"Багато акцій є замовними. В цьому (тіньовому ринку праці) нами задокументовано 40 організаторів і частково ідентифіковано близько 5 тис. осіб, які регулярно беруть участь у замовних акціях. І це тільки по місту Києву", - сказав Грицак.

За його словами, 8 організаторам таких акцій вже висунуто підозри. При цьому голова СБУ зазначив, що за участь у подібних акціях людям пропонують від 150 до 200 гривень, а якщо мова йде про активні речі — провокації, вчинення бійок з правоохоронцями, то мова йде про виплату винагороди в сумі до 500 доларів. У контексті сказаного Грицак закликав громадян України не піддаватися подібним спокусам і не брати участь у проплачених акціях.

Він зауважив, що "людина під час допиту прямо вказує на тих, хто дає гроші, хто стоїть за цими акціями. Називаються напряму: (колишній міністр внутрішніх справ Віталій) Захарченко, (український бізнесмен, соратник екс-президента Януковича Сергій) Курченко, так званий "Комітет визволення України", (екс-прем’єр-міністр України) Микола Азаров і таке інше".