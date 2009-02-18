Прокуратура опротестувала обмеження виплат стипендій

У Тернополі прокуратура опротестувала незаконні накази ректора державного технічного університету ім. І. Пулюя про обмеження виплат стипендій студентам.

Як повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар прокурора області Леся ДОЛІШНА, після звернення студентів встановлено, що порушуючи вимоги чинного законодавства та посилаючись на зменшення фінансування, керівництво ТДПУ видало накази про позбавлення стипендій ряду студентів, всього на суму 30 тис грн.

Відповідно до цих документів, студенти з середнім балом “понад 4” але з “трійками” та ті, котрі пропустили заняття, не отримували стипендії. Зважаючи, що такі обмеження є незаконними, прокуратура області зобов‘язала ВНЗ виплатити стипендії та опротестувала 6 наказів і 2 положення. Також за втручання прокуратури до дисциплінарної відповідальності притягнуто 3 осіб.

За словами Л.ДОЛІШНОЇ, завдяки прокурорському втручанню вдалось запобігти подібній ситуації у Тернопільському національному педагогічному університеті, де “Положення про порядок виплати стипендій” опротестовано до того, як документ почали застосовувати.

Зараз прокуратура проводить перевірки в інших вишах Тернополя для з’ясування, чи там не вдалися до незаконних обмежень виплат стипендій за умов недофінансування потреб ВНЗ.