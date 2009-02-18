На шахті ім. «Известий» частково виплатили борги із зарплати

Гірники шахти імені Газети «Известия» ДП «Донбасантрацит» (м. Красний Луч, Луганська область) вирішили не поновлювати акцію протесту, призупинену до сьогодні, 18 лютого. Шахта працює у звичайному режимі.

Як повідомив в інтерв’ю УНІАН голова територіального комітету Профспілки працівників вугільної промисловості ДП «Донбасантрацит» Славко КУБАРЄВ, після акції протесту гірникам шахти ім. Газети «Известия» виплачено ще 20% грудневої зарплати (11,7 млн. грн.), і на сьогодні заборгованість за цей місяць закрито на 65%.

За його словами, грудневий фонд оплати праці в цілому по підприємствах «Донбасатрациту» становив 45 млн. 284 тис. грн. До акції протесту гірникам в рахунок грудневої зарплати було виплачено 17,6 млн. грн., або 45%.

Як повідомляв УНІАН, 14 лютого після четвертої та першої зміни на поверхню не піднялися 18 гірників шахти імені Газети «Известия» ДП «Донбасантрацит». Страйкарі вимагали погасити заборгованість з зарплати за грудень минулого року та січень поточного. За грудень їм виплатили лише 45% заробленого, а за січень близько 40%.

Того ж дня, після 15-ї години, після переговорів з керівниками ДП «Донбасантрацит» за участі заступника міністра вугільної промисловості, який терміново прибув на шахту, акцію було призупинено до 18 лютого 2009 р. Під час переговорів страйкарям було обіцяно погасити борг за грудень саме до цієї дати.