Найвідоміші замки України відтворили в мініатюрі у Кам'янці-Подільському (відео)
17:53, 15 травня 2017Суспільство
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У центрі вуличного музею розмістили Кам'янець-Подільську фортецю.
Створювали мініатюри протягом року / скріншот відео
У Кам'янці-Подільському відкривають музей мініатюр "Замки України". Фортечне містечко звели столичні архітектори за рік, йдеться в сюжеті ТСН.
16 найпопулярніших серед туристів замків відтворили у найдрібніших деталях у масштабі один до 25-ти.
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Зроблені фортечні мури із пластику, покриті автомобільною фарбою. Вони вистоять і в спеку, дощ і мороз, запевняють їхні творці. У центрі вуличного музею розмістили Кам'янець-Подільську фортецю.
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