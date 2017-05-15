Найвідоміші замки України відтворили в мініатюрі у Кам'янці-Подільському (відео)

У Кам'янці-Подільському відкривають музей мініатюр "Замки України". Фортечне містечко звели столичні архітектори за рік, йдеться в сюжеті ТСН.

16 найпопулярніших серед туристів замків відтворили у найдрібніших деталях у масштабі один до 25-ти.

Читайте також"Від часів кам'яного століття до Австрійської імперії": мешканець Львівщини створив музей власних знахідок (відео)

Зроблені фортечні мури із пластику, покриті автомобільною фарбою. Вони вистоять і в спеку, дощ і мороз, запевняють їхні творці. У центрі вуличного музею розмістили Кам'янець-Подільську фортецю.