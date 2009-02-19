ЄБРР: Україна може стати світовим постачальником продуктів харчування

Україна може стати світовим постачальником продуктів харчування, заявив на прес-конференції президент банку Томас Міров, коментуючи перспективи інвестування в аграрний сектор країни. "України має потенціал, щоб стати світовим постачальником високоякісних харчових продуктів, і в цьому контексті ми готові активно інвестувати", - цитує РосБізнесКонсалтинг.

Директор ЄБРР в Україні Андре Куусвек додав, що банк розглядає можливість участі в проекті уряду країни щодо створення оптових аграрних ринків. "Це абсолютно нова ініціатива", - сказав він, але висловив припущення, що банк візьме в ній участь.

Як повідомлялося, український концерн "Беарс Фуд Інгредієнтс" і Національна сільськогосподарська палата України (НСПУ) запропонувала ЄБРР брати участь у проекті створення 7 оптових аграрних ринків, зокрема в Броварах (Київська обл.), Маньківці (Черкаська обл.), Хусті (Закарпаття), Івано-Франківську та Миколаєві. Їх планується побудувати до 2014 р. Передбачається, що обіг мережі з сімох ринків становитиме близько 3 млрд дол. на рік. Окупність проекту - 7-10 років.

Міністерство аграрної політики України має намір завершити розробку Державної цільової програми створення оптових агроринків до квітня 2009 р. Один з варіантів передбачає створення оптового ринку в кожній з 24 областей і в Автономній Республіці Крим. Не виключено, що проект "Беарс Фуд Інгредієнтс" і НСПУ стане складовою держпрограми.

Україна зібрала в 2008 р. рекордний урожай зернових в обсязі 53,3 млн. т, з яких вже експортовано більше 15 млн. т.