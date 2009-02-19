Світові ціни на нафту знизилися

Закінчилися біржові торги

Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 18 лютого на провідних нафтових біржах знизилися. Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів склали: - у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 39,55 (-1,48) дол./бар. (березневе постачання) - 37,41 (-1,13) дол./бар. (квітневе постачання); - у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 34,62 (-0,31) дол./бар. (березневе постачання).

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