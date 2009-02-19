Світова економіка повинна зберегти свій відкритий характер, оскільки протекціонізм - не вихід з кризи. Про це, виступаючи на щомісячній прес-конференції, заявив прем`єр-міністр Великої Британії Гордон Браун.

Водночас глава британського уряду закликав всі країни до скоординованих дій у боротьбі з рецесією у світовому масштабі, передає Бі-бі-сі.

"Кожна частина світу повинна брати участь у стимулюванні економіки, підтримуючи в своїх регіонах інвестиції і знижуючи облікові ставки настільки, наскільки це можливо. Я певен, що одна з основних проблем, яка обговорюватиметься на саміті "великої двадцятки" (G20) 2 квітня ц.р., - це як переконати всі країни діяти спільно", - цитує РосБізнесКонсалтинг.