Кокаїн падає в ціні

Наркокартелі Латинської Америки розробили нові маршрути переправлення кокаїну до Європи, що дозволило їм істотно знизити ціну на наркотик, йдеться в останній доповіді Міжнародної ради з контролю за обігом наркотиків при ООН (INCB), витяги з якої у четвер наводить ВВС News. Повний текст доповіді організація опублікує 20 лютого.

Як випливає з доповіді, ціна на кокаїн впала через те, що основні виробники наркотика - наркокартелі з Колумбії, Перу і Болівії - розробили нові, легші, і безпечніші маршрути доставки наркотика до Європи. Так, відзначають автори дослідження, тепер кокаїн до Європи надходить через країни Західної Африки, власті яких нездатні зупинити трафік наркотичних засобів.

В той же час збільшився трафік кокаїну і через країни Балканського півострова, які використовувалися раніше в першу чергу для контрабанди до Європи іншого важкого наркотика, - героїну.

Крім того, мовиться в доповіді, останнім часом серед наркоторговців набула поширення практика створення компаній, під виглядом яких ті напівлегально купують хімічні компоненти, необхідні для виробництва наркотичних речовин, в першу чергу - амфетамінів і екстазі. Також зросла кількість випадків продажу через інтернет наркотиків і сильнодіючих лікарських засобів без рецептів, попереджають автори дослідження.

Минулого тижня, нагадує ВВС News, в ООН повідомили, що вартість кокаїну за останні десять років знизилася удвічі. З появою нових маршрутів доставки наркотика до Європи зниження ціни на кокаїн триватиме і надалі, попереджають в INCB.

Лента.ру