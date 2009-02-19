Судно з українцями сіло на мілину в Антарктиді

В Антарктиді з борту круїзного лайнера "Оушн Нова”, що сів на мілину, евакуйовані всі 74 пасажири.

Як передає ІТАР-ТАРС, серед врятованих - громадяни Росії і України, а також американці, німці і швейцарець. Всі пасажири судна почувають себе добре, їхньому життю і здоров`ю ніщо не загрожує. Їх доставлять в порт Ушуая, звідки вони і розпочали свій вояж.

"Оушн нова", який ходить під багамським прапором, сів на мілину 17 лютого в декількох метрах від аргентинської антарктичної бази Сан-Мартін.

Вранці екіпаж корабля знову спробує з припливом самостійно знятися з мілини. Попередня спроба не завершилася успіхом.