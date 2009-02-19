Замах на заступника начальника Головного слідчого управління ГПУ
08:57, 19 лютого 2009Суспільство
12176 0
Постраждалого доставили до лікарні
У Києві скоєно замах на заступника начальника Головного слідчого управління Генеральної прокуратури Василя КАРМАНА.
Як повідомив УНІАН начальник прес-служби Генпрокуратури Юрій БОЙЧЕНКО, ГПУ порушила кримінальну справу за фактом замаху на вбивство вказаної посадової особи.
За словами Ю.БОЙЧЕНКА, замах стався 17 лютого в Києві приблизно о 20-й годині.
Постраждалий був доставлений до Київської обласної лікарні з тілесними ушкодженнями. Між тим прес-секретар не уточнив характер цих ушкоджень.
Обставини події будуть з’ясовані в ході проведення розслідування. Кримінальну справу порушено за ст 15 (“замах на вбивство”) і ст. 115 (навмисне вбивство) Кримінального кодексу, додав Ю.БОЙЧЕНКО.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter