Журналісти дізналися, що дарували українські чиновники своїм матусям в День матері (відео)

03:33, 16 травня 2017
Суспільство
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В Україні замість квітів мами отримують в подарунок вілли, лімузини і яхти.

Що чиновники подарували своїм матусям в день матері /

День матері - свято просте і зрозуміле, діти вітають своїх мам і дарують їм квіти.

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"В Україні майже все те ж саме, але замість квітів наші мами отримують в подарунок вілли, лімузини і яхти. Особливо почастішали такі подарунки після запуску системи електронних декларацій", - йдеться в сюжеті ТСН.

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Теги: #День Матері