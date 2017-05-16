Журналісти дізналися, що дарували українські чиновники своїм матусям в День матері (відео)

День матері - свято просте і зрозуміле, діти вітають своїх мам і дарують їм квіти.

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"В Україні майже все те ж саме, але замість квітів наші мами отримують в подарунок вілли, лімузини і яхти. Особливо почастішали такі подарунки після запуску системи електронних декларацій", - йдеться в сюжеті ТСН.