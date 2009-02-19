У Києві перекинувся автобус: є поранені

Вчора у Києві на Броварському проспекті перекинувся автобус Ikarus-255.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, дорожньо-транспортна пригода сталася о 17.50. Водій автобуса, рухаючись у напрямку Броварів, не вибрав безпечну швидкість руху, не впорався з керуванням та виїхав на узбіччя дороги, де автобус перекинувся.

Внаслідок ДТП троє пасажирів отримали тілесні ушкодження.

Загалом в Українi впродовж минулої доби сталося 707 ДТП, в яких 6 осіб загинуло, 74 - поранено.