У Києві перекинувся автобус: є поранені
10:39, 19 лютого 2009Суспільство
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Водій не впорався з керуванням
Вчора у Києві на Броварському проспекті перекинувся автобус Ikarus-255.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, дорожньо-транспортна пригода сталася о 17.50. Водій автобуса, рухаючись у напрямку Броварів, не вибрав безпечну швидкість руху, не впорався з керуванням та виїхав на узбіччя дороги, де автобус перекинувся.
Внаслідок ДТП троє пасажирів отримали тілесні ушкодження.
Загалом в Українi впродовж минулої доби сталося 707 ДТП, в яких 6 осіб загинуло, 74 - поранено.
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