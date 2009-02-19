Погода на завтра

20 лютого на території за прогнозами синоптиків буде хмарна з проясненнями погода. У західних, Вінницькій, вночі та вранці і в північних областях пройде сніг та мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу; на решті території без істотних опадів. На дорогах західних, північних та центральних областей місцями ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, у південній частині та Приазов`ї пориви 17-22 м/с, в Криму вдень місцями 25 м/с.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, температура вночі 20 лютого у західних та східних областях 7-12°, на решті території 2-7° морозу, на узбережжі морів близько 0°; вдень від 3° морозу до 2° тепла, у південній частині 3-8° тепла; в Карпатах вночі 11-16° морозу, вдень 5-10 морозу.

На Київщині утримається хмарна з проясненнями погода. Вночі та вранці по області очікується сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла. Температура по Києву вночі 3-5° морозу, вдень близько 0°.