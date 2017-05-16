ROSHEN: пам’ятник Карлу Марксу на території фабрики було демонтовано ще в грудні 2016 року

У корпорації ROSHEN відреагували на інформацію стосовно збереження на території київської кондитерської фабрики пам’ятника Карлу Марксу, повідомивши про його демонтаж ще у грудні минулого року.

Про це йдеться в заяві ROSHEN, яка є у розпорядженні УНІАН.

«У зв’язку з появою низки матеріалів у ЗМІ про те, що пам’ятник Карлу Марксу на території Київської фабрики ROSHEN й досі хвилює громадськість у рамках закону про декомунізацію, а також є об’єктом, з яким окремі особистості закликають боротися без усіляких дискусій, повідомляємо, що пам’ятник було демонтовано ще в грудні 2016 року», – йдеться в повідомленні.

У корпорації повідомили, що наразі пам’ятник зберігається загорнутим в дерев’яному каркасі в місці, недоступному для очей співробітників фабрики або її відвідувачів. «На місці пам’ятника залишилася лише зафарбована ділянка з-під постаменту, на якому й стояв бюст К. Маркса», – зазначили у ROSHEN.