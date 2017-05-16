Сутички у Дніпрі 9 травня: прокуратура заочно повідомила про підозру шістьом учасникам зіткнень

Прокуратурою Дніпропетровської області заочно повідомлено про підозру у хуліганстві та масових заворушеннях ще шістьом учасникам сутичок, що відбулися у Дніпрі 9 травня 2017 року.

Про це повідомила прес-секретар генрального прокурора Юрія Луценка Лариса Сарган у Facebook.

"Оскільки останні ухиляються від слідства, прокуратурою отримано дозволи на їх затримання та доставку до суду з метою обрання запобіжних заходів. Наразі слідством встановлено 15 осіб, причетних до скоєння вказаних злочинів, серед яких: організатори, координатори та активні учасники масових заворушень, а також «касири», які оплачували виконану роботу так званих «тітушок», - повідомила вона.

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За словами Сарган, п’ятьом особам, серед яких і організатор злочинів, обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою (двом з них – з можливістю внесення застави – наразі оскаржується прокуратурою).

"Ще одному підозрюваному, який активно сприяє слідству, обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Стосовно дев’яти осіб слідством отримано дозволи на затримання та доставку до суду з метою обрання запобіжних заходів", - додала вона.

Досудове розслідування триває, його хід перебуває на контролі керівництва прокуратури Дніпропетровської області.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Дніпрі 9 травня під час ходи до Монументу Слави представників Соціалістичної партії та партії «Опозиційний блок» між ветеранами АТО, охороною і поліцією сталися сутички. Поліція застосувала кийки, постраждали кілька ветеранів АТО, одного з розбитою головою забрала «швидка».

Троє поліцейських полку поліції особливого призначення главку поліції Дніпропетровщини, які вчиняли протиправні дії, що містять ознаки кримінальних правопорушень, відсторонені від служби на період розслідування.