Сутички у Дніпрі 9 травня: прокуратура оскаржила звільнення під заставу одного з "тітушок"

Прокуратура Дніпропетровської області подала апеляційну скаргу на рішення суду, яким одного з підозрюваних у скоєнні злочинів 9 травня в Дніпрі звільнено під заставу.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Дніпропетровської області.

У прокуратурі нагадали, що 12 травня Жовтневим районним судом Дніпра одному з підозрюваних у вчиненні злочинів під час проведення святкових заходів 9 травня було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 128 тис. грн.

Розгляд скарги відбуватиметься в Апеляційному суді Дніпропетровської області.

Нагадаємо, прокуратурою Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 1 ст. 294, ч. 2 ст. 296, ч. 2 ст. 350 та ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України за фактами подій, що відбулися 9 травня 2017 року у Дніпрі під час проведення святкових заходів.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпрі 9 травня під час ходи до Монументу Слави представників Соціалістичної партії та партії «Опозиційний блок» між ветеранами АТО, охороною і поліцією сталися сутички. Поліція застосувала кийки, постраждали кілька ветеранів АТО, одного з розбитою головою забрала «швидка».

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Троє поліцейських полку поліції особливого призначення главку поліції Дніпропетровщини, які вчиняли протиправні дії, що містять ознаки кримінальних правопорушень, відсторонені від служби на період розслідування.

Всього у відділення поліції було доставлено 15 осіб. Травмовано 14 осіб - 8 учасників заходу і 6 поліцейських.

Після зіткнень у Дніпрі міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звільнив керівників поліції Дніпропетровської області.

За результатами розслідування підозри у скоєнні злочинів було оголошено 5 особам, чотирьом з яких було обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Ще трьом особам повідомлено про підозру у сутичках під час масових заходів 9 травня заочно. Ухвалено рішення про їх затримання та доставлення до суду для обрання запобіжного заходу.

13 травня суд арештував ще одного учасника заворушень у Дніпрі. Чоловіка підозрюють в тому, що він керував діями так званих «тітушок» – молодиків спортивної статури.