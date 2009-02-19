Промінвестбанк обіцяє відзавтра видавати гроші без обмежень

Тимчасовий адміністратор «Промінвестбанку» з 20 лютого скасовує мораторій на задоволення вимог кредиторів банку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив тимчасовий адміністратор «Промінвестбанку» Володимир КРОТЮК.

«У зв`язку з тим, що ситуація в банку нормалізувалася і є достатньо ресурсів для підтримки ліквідності, тимчасовий адміністратор ухвалив рішення про дострокове розблокування коштів клієнтів банку, які потрапили під дію мораторію. Розблокування коштів, які потрапили під дію мораторію, проводитиметься із завтрашнього дня», - сказав В.КРОТЮК.

За його словами, із завтрашнього дня всі юридичні і фізичні особи, рахунки яких були заблоковані, можуть використовувати кошти «на свій розсуд». Він зазначив, що це стосується як рахунків в іноземній валюті, так і в національній валюті.

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня 2008 року в «Промінвестбанку» було введено Нацбанком тимчасову адміністрацію. Причиною погіршення фінансового стану ПІБу, в результаті рейдерської атаки, стало дострокове відкликання вкладів населення, що викликало ускладнення при проведенні платежів.

15 січня 2009 року російський «Внешэкономбанк» викупив додаткову емісію акцій банку і став власником 75% + 3 акції «Промінвестбанку», а ТОВ «Сігнус» – 12,37%.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Промінвестбанк» (АКПІБ) (Київ) – акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк, створений в серпні 1992 року.

Активи банку на 1 січня 2009 року становили 27,490 млрд. грн., зобов`язання – 24,227 млрд. грн., власний капітал – 3,262 млрд. грн., статутний капітал – 2,002 млрд. грн. ЗАТ "Промінвестбанк" за підсумками 2008 року скоротило чистий прибуток на 58% порівняно з 2007 роком – до 99,303 млн. грн.