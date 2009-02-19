У Полтаві горіла обласна філармонія
15:28, 19 лютого 2009Суспільство
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Версій щодо причин поки немає
Сьогодні близько 11-ї ранку виникла пожежа в будівлі обласної філармонії в Полтаві, розташованій по вул. Гоголя, 10.
Як повідомив начальник центру пропаганди ГУ МНС у Полтавській області Віталій ШКАРЕВСЬКИЙ, на гасінні пожежі задіяно 9 одиниць техніки.
За словами В.ШКАРЕВСЬКОГО, людських жертв і постраждалих немає. Також пожежа не загрожує сусіднім будинкам.
„Поки що версій щодо причини займання немає. Це з`ясується після проведення слідства”, - сказав В.ШКАРЕВСЬКИЙ.
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