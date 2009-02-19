У Полтаві горіла обласна філармонія

Сьогодні близько 11-ї ранку виникла пожежа в будівлі обласної філармонії в Полтаві, розташованій по вул. Гоголя, 10.

Як повідомив начальник центру пропаганди ГУ МНС у Полтавській області Віталій ШКАРЕВСЬКИЙ, на гасінні пожежі задіяно 9 одиниць техніки.

За словами В.ШКАРЕВСЬКОГО, людських жертв і постраждалих немає. Також пожежа не загрожує сусіднім будинкам.

„Поки що версій щодо причини займання немає. Це з`ясується після проведення слідства”, - сказав В.ШКАРЕВСЬКИЙ.