Газовики лякають мешканців Івано-Франківська техногенними аваріями

ВАТ «Івано-Франківськгаз» заявляє, що склалася надзвичайна ситуація, яка загрожує обмеженням постачання природного газу усім споживачам Івано-Франківської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВАТ «Івано-Франківськгаз», про це йдеться у листі керівництва компанії на адресу голови Івано-Франківської облдержадміністрації Миколи ПАЛІЙЧУКА, заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» Володимира ТРІКОЛІЧА, міського голови Івано-Франківська Віктора АНУШКЕВИЧУСА.

«Інформуємо Вас, що на даний час склалася надзвичайна ситуація, яка загрожує обмеженням постачання природного газу усім споживачам Івано-Франківської області», - наголошується у документі.

Газовики нагадують, що на лютий компанії «Івано-Франківськтеплокомуненерго не виділено планових обсягів споживання природного газу (лімітів), а заборгованість підприємства за газ становить понад 41 млн. грн.

«Івано-Франківськгаз» вдвічі опломбовував котельні, оскільки тепловики не уклали договорів про закупівлю природного газу і, до того ж, не здійснюють розрахунків за використаний природний газ. Натомість тепловики самовільно зривали пломби і поновлювали газопостачання.

«Самовільне втручання в газотранспортну систему товариства без участі відповідних кваліфікованих спеціалістів Івано-Франківського управління експлуатації газового господарства є неприпустимими та може призвести до виникнення ситуацій з непередбачуваними наслідками, в тому числі техногенних аварій. Такі дії не дозволяють нашому підприємству гарантувати безаварійний та безперебійний принцип газопостачання інших споживачів. – йдеться у листі. - Крім того, самовільний відбір природного газу із трубопровідної системи може призвести до її розбалансування, а також до обмеження подачі газу на м. Івано-Франківськ та область в цілому через газорозподільні станції ДК «Укртрансгаз», наслідком чого буде зупинка промислових підприємств, перебої газопостачанням бюджетних організацій та населення, що спровокує соціальну напругу».

ВАТ «Івано-Франківськгаз» дуже стурбоване ситуацією, яка склалася, та просить названих адресатів в межах їхньої компетенції втрутитись для врегулювання даної проблеми з метою «недопущення зриву безперебійного та безаварійного газопостачання споживачів області». наголошується у документі. А від ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» ВАТ «Івано-Франківськгаз» вимагає «припинити позаплановий та самовільний відбір газу». Газовики мають намір 19 лютого примусово відключити газопостачання усіх котелень ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» і просять представників облдержадміністрації взяти участь у процедурі відключення.