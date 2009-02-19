Своєчасна виплата пенсій опинилася під загрозою

Заступник генерального прокурора України Тетяна КОРНЯКОВА закликає прокурорів притягувати до кримінальної відповідальності керівників підприємств, які не сплачують внесків до Пенсійного фонду України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Т.КОРНЯКОВА повідомила сьогодні в Києві на засіданні оперативної наради щодо додержання законодавства про працю та своєчасність і повноту її оплати.

«Я закликаю вас там, де йде сплата заробітної плати і несплата до Пенсійного фонду притягуйте до кримінальної відповідальності», - сказала вона.

"Борг підприємств до Пенсійного фонду складає близько 2,3 млрд. грн. і це становить загрозу своєчасності виплати пенсії", - заявила КОРНЯКОВА.

Заступник генпрокурора України серед іншого послалася на величезні борги перед пенсійним фондом підприємств Донецької та Дніпропетровської областей.

КОРНЯКОВА зауважила, що такий борг накопичився через те, що керівники низки підприємств «з метою створення видимості благополуччя» у грудні минулого року за рахунок запозичених кредитів частково погасили заборгованості із виплати зарплати, при цьому до Пенсійного фонду обов’язкові відрахування не були сплачені.