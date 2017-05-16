Порошенко проведе консультації з лідерами країн G7 щодо протидії російській агресії

Президент України Петро Порошенко планує провести консультації з лідерами країн «Великої сімки» щодо протидії агресії РФ в Україні.

Про це Порошенко повідомив під час прямого включення з Мальти в ефірі телеканалу ICTV.

«Вони (РФ) безумовно вважають, що вони можуть розраховувати на якийсь результат, коли їх зусилля з дестабілізації держави в середині України в поєднанні з атакою на нашу державу ззовні і лише об’єднання (цих зусиль) може принести результат. Можу наголосити, що ми не дамо їм жодного шансу, ми рішуче проводимо реформи в середині країни», - зазначив глава держави.

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«Я збираюсь провести консультації з лідерами «Великої сімки», починаю я це з Німеччини», - заявив він.

Також, за словами Порошенка, заплановані телефонні розмови та зустрічі з іншими лідерами країн «Великої сімки» для того, щоб якісно підготуватися до саміту на найвищому рівні.