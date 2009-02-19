Стартує акція «Здай кров – врятуй життя дитини!»

Організатори акції “Здай кров – врятуй життя дитини!” закликають усіх небайдужих громадян допомогти онкохворим дітям і здати для їх лікування донорську кров.

З таким зверненням на прес-конференції в УНІАН сьогодні виступила виконавчий директор ВМГО “Асоціація молодих донорів України” Марія ГЛАВАК, повідомивши про початок акції.

“Ця акція має на меті привернути увагу широкої громадськості, бізнес-структур, молоді для того, щоб зробити це питання дійсно загальнонаціональним і допомогти тим дітям, які справді мають дуже високі шанси вилікуватися і жити повноцінним здоровим життям”, - сказала М.ГЛАВАК. Вона зауважила, що допомогою онкохворим дітям займаються багато громадських і благодійних організацій, але вони переважно надають фінансову допомогу, в той час як нинішня акція направлена на вирішення проблеми дефіциту донорської крові.

М.ГЛАВАК зазначила, що однією з важливих сфер застосування донорської крові є лікування онкохворих дітей. Вона додала, що під час цього процесу знищуються не тільки уражені клітини організму, а й здорові, тому хворі потребують постійного переливання крові, а її, на жаль, бракує.

Найбільша ж нестача донорської крові спостерігається у Києві, де функціонує сім потужних онкоцентрів і куди найбільше привозять хворих дітей. Саме у столиці пошук донорів лягає на плечі батьків, для більшості з яких це місто не знайоме і вони не мають тут родичів чи друзів, готових допомогти.

Крім того, зазначила М.ГЛАВАК, проблема сьогодні більше не у відсутності донорів, а у відсутності здорових донорів, оскільки не всі бажаючі можуть ними стати з огляду на стан власного здоров’я. За її словами, за роки незалежності в Україні кількість донорів скоротилася вдвічі, і лише за останні два роки – на 16,6%.

До акції вже приєдналися низка компаній та громадських організацій. Зокрема, голова правління ТОВ “Снайт” Сергій ВЕРМІНСЬКИЙ повідомив, що співробітники компанії розпочали здавати кров для допомоги хворим дітям.

Крім цього, директор Центру розвитку бізнесу Вікторія ЛЕМЕШКО запропонувала скласти перелік медикаментів та обладнання, яких потребують центри переливання крові, та звернутися до бізнесу з проханням надати посильну допомогу для їх придбання. Вона повідомила, що очолюваний нею Центр співпрацює з майже десятком компаній і пообіцяла, що звернеться до них підтримати акцію.

Розвиток донорського руху на допомогу онкохворим дітям підтримали і в ВМГО “Ліга молоді України “Молода сила”. Президент цієї організації Зіновій ЧЕРПІЦЬКИЙ повідомив, що крім особистого долучення кожного свого члена, “Молода сила” найближчим часом планує провести в регіонах низку заходів на підтримку акції “Здай кров – врятуй життя дитини!”.