Суд заборонив Херсонгазові відключати Херсонську ТЕЦ
Газівники здивувалися...
Херсонський обласний госпсуд сьогодні своїм рішенням заборонив ВАТ «Херсонгаз» відключати від газопостачання ВАТ «Херсонська ТЕЦ».
Про це кореспондентові УНІАН повідомив голова правління ВАТ «Херсонгаз» Альберт ЗАНГІЄВ.
«Це був передбачуваний результат – суд, посилаючись на Закон України «Про теплопостачання» підтримав вимогу ТЕЦ і заборонив нам відключати газ в опалювальний період. Чомусь суд не звернув уваги на те, що сьогодні борг ТЕЦ за спожитий газ вже перевищує 35 млн. грн.» - повідомив А.ЗАНГІЄВ.
Також А.ЗАНГІЄВ підтвердив намір «Херсонгазу» оскаржити дане рішення суду.
Як повідомляв УНІАН, 5 лютого ВАТ «Херсонгаз» офіційно попередило теплогенерируючі підприємства Херсона про відключення їх від газопостачання у зв`язку з наявністю великих заборгованостей за раніше спожитий газ, а також у зв`язку з відсутністю лімітів від НАК «Нафтогаз України» на його споживання. Після попередження ВАТ «Херсонська ТЕЦ» звернулося до суду з вимогою заборонити «Херсонгазу» відключати підприємство від газопостачання в опалювальний період.
На сьогодні загальний борг теплових підприємств Херсона становить 55,5 млн. грн., тоді як споживачі винні цим підприємствам більш як 65 млн. грн.