У Криму заборгованість із зарплати зросла до 61,3 млн. грн.

У Криму з початку року заборгованість із виплаті заробітної платні виросла на 6 млн. 112,7 тис. грн., або на 11,1%, і склала 61 млн. 335,4 тис. грн.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Міністерстві праці соціальної політики АРК.

Із загальної суми заборгованості на економічно активні підприємства припадає 26381,2 тис. грн., або 43,0%; підприємства-банкрути - 33062,6 тис. грн., або 53,9%; економічно неактивні підприємства - 1891,6 тис. грн., або 3,1%. Є заборгованість з виплати заробітної плати з коштів державного бюджету в сумі 47,4 тис. грн.

Найбільше зростання заборгованості до 1 січня 2009 року допустили Сімферополь - на 2511,7 тис. грн., або на 33,2%, Феодосія - на 1362,1 тис. грн., або на 5,7%, Ялта - на 1313,4 тис. грн., або на 47,8%, Красноперекопськ - на 301,0 тис. грн., або в 2,8 раз, Сакський район - на 263,6 тис. грн., або удвічі, Алушта - на 222,5 тис. грн., або в 3,1 разу. При цьому повністю погашено заборгованість на економічно активних підприємствах Джанкойського, Красноперекопського та Першотравневого районів.

Найбільшу питому вагу боргу в загальній сумі заборгованості в республіці відзначено у Феодосії - 41,0%, Сімферополі – 16,4%, Керчі – 6,8%, Ялті – 6,6%, Бахчисарайському районі – 4,4% і Джанкої - 4,0%.