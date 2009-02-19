Пожежа в зерносховищі знищила 50 тонн ячменю і трактор

У селі Рожична Оратівського району Вінницької області в результаті пожежі в зерносховищі згоріло 50 тонн ячменю та 5 тонн гречки.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили сьогодні в прес-службі Головного управління МНС України у Вінницькій області.

Пожежа сталась 18 лютого близько 23.20 в одноповерховій будівлі зерносховища одного із фермерських господарств області. В зерносховищі знаходилось 150 тонн ячмінного зерна, 8 тонн гречаного, а також трактор Т-70.

Пожежу помітив сторож зерносховища та викликав співробітників МНС та пожежну. Через 15 хвилин після прибуття рятувальників полум`ям вже було охоплено покрівлю всієї будівлі. Пожежники ліквідували пожежу о 3-й годині 19 лютого.

В результаті пожежею було знищено 50 тонн ячмінного зерна та 5 тонн гречаного, також пошкоджено трактор Т-70, покрівлю та стіни площею 1200 кв. м., 100 тонн ячмінного та гречане зерно.

Ймовірною причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки при монтуванні та експлуатації електромережі.