Адміністрація США повертатиме банки в приватні руки
00:42, 20 лютого 2009Суспільство
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Щоб не зіпсувати фінансову систему
|Бен Бернанке
За його словами, державне управління банками надто тривалий час "негативним чином" позначиться на стабільності фінансової системи США.
"Які б заходи не вживав уряд нині, адміністрація США має твердий намір зберігати банки в приватній власності або повертати їх у приватні руки за першої сприятливої нагоди", - передає слова Б.Бернанке РосБізнесКонсалтинг.
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