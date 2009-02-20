Адміністрація США повертатиме банки в приватні руки

Адміністрація Сполучених Штатів прагне зберігати банки в приватній власності. Про це заявив голова Федеральної резервної системи США Бен Бернанке.

За його словами, державне управління банками надто тривалий час "негативним чином" позначиться на стабільності фінансової системи США.

"Які б заходи не вживав уряд нині, адміністрація США має твердий намір зберігати банки в приватній власності або повертати їх у приватні руки за першої сприятливої нагоди", - передає слова Б.Бернанке РосБізнесКонсалтинг.