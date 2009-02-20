Світові ціни на нафту значно підвищилися
01:03, 20 лютого 2009Суспільство
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Закінчилися біржові торги
Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 19 лютого на провідних нафтових біржах значно підвищилися.
Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів найближчого місяця постачання склали:
- у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 41,99 (+2,44) дол./бар.;
- у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 39,48 (+4,86) дол./бар.
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