20-річний узбек стрибнув у Керченську протоку, рятуючись від прикордонників

Українські прикордонники вчора затримали в пункті пропуску «Крим», а потім передали російським колегам 20-річного узбека, який заявив, що він мандрівник і хоче пішки обійти весь світ.

«Для подорожі в країни Євросоюзу потрібна віза, тому він звернувся в посольство Узбекистану в Росії по допомогу, але там йому відмовили, і узбек сподівався, що його приймуть у посольстві в Києві», - повідомили УНІАН у прес-службі Азово-Чорноморського регіонального управління Державної прикордонної служби України.

Оскільки у мандрівника не було ані грошей, ані речей, а його поведінка була дивною, прикордонники відмовили в пропуску через державний кордон України.

«Повертатися назад до Росії узбек категорично відмовився, довелося викликати міліцію. У супроводі міліціонера мандрівника доставили на пором», - сказано в повідомленні. Щойно пором відійшов від причалу, чоловік стрибнув у воду і поплив до українського берега. Вода в Керченській протоці зараз не перевищує 5 градусів тепла, зазначили прикордонники.

«Українські прикордонники витягли чоловіка з води, дали сухий одяг, напоїли чаєм і в супроводі двох своїх працівників відправили на російський берег, де з рук у руки передали російським прикордонникам», - повідомили в прес-службі Азово-Чорноморського регіонального управління Держприкордонслужби України.