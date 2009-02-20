Підприємців сфери грального бізнесу оштрафовано на 65,7 млн. грн.

Підрозділи контролю за розрахунковими операціями органів державної податкової служби впродовж 2008 року оштрафували підприємців сфери грального бізнесу на 65,7 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної податкової адміністрації України.

Зокрема, за даними податківців, станом на 1 січня 2009 в органах ДПС зареєстровано 1 тис. 218 суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері грального бізнесу через мережу 9 тис. 391 господарських об’єктів. У 2008 році підрозділами контролю за розрахунковими операціями проведено 9 тис. 385 перевірок у цій сфері, за результатами яких до суб’єктів господарювання застосовано та узгоджено штрафних (фінансових) санкцій на загальну суму 65,7 млн. грн.

Також підрозділи контролю за розрахунковими операціями органів ДПС протягом 2008 року особливу увагу надавали суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність у сферах оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, роздрібної торгівлі нафтопродуктами через АЗС.

Так, в органах державної податкової служби зареєстровано 2 тис. 228 суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері роздрібної торгівлі нафтопродуктами через мережу 8 тис. 596 АЗС. У 2008 році підрозділами контролю за розрахунковими операціями було проведено 3015 перевірок у цій сфері, за результатами яких були застосовано штрафних санкцій на загальну суму 7,6 млн. грн.

Також проведено 51 тис. 163 перевірки суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, за результатами яких до суб’єктів господарювання було застосовано штрафних (фінансових) санкцій на загальну суму 106 млн. грн.