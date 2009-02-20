У Севастополі діятиме військово-морський ліцей

У Севастополі тривають роботи зі створення військово-морського ліцею, який має розпочати своє функціонування у нинішньому році.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі командування Військово-Морських Сил України, командувач українських ВМС адмірал Ігор ТЕНЮХ на нараді щодо ходу виконання плану створення Севастопольського військово-морського ліцею наголосив на важливості створення такого навчального закладу. „Цей навчальний заклад є майбутнім українського флоту і в цілому Збройних Сил, тому нам необхідно вживати дієвих заходів та здійснювати жорсткий контроль за виконанням кожного пункту зазначеного плану”, - сказав він.

Під час наради серед іншого було поточний стан виконання заходів зі створення та фінансового забезпечення Севастопольського військово-морського ліцею, обговорено проблеми капітального ремонту приміщень, де буде розміщений навчальний заклад, розробки форми ліцеїстів та відбору висококваліфікованого викладацького складу.

Довідка УНІАН. Севастопольський військово-морський ліцей - навчальний заклад для надання повної середньої освіти учням 10-11 класів з військово-професійною спрямованістю навчання та допрофесійної підготовки - розпочне своє функціонування в 2009 році на виконання постанови Кабінету міністрів України від 17.07.03 №1087 "Про затвердження Положення про військовий ліцей" та наказу міністра оборони України від 10.09.08 №448 "Про створення військово-морського ліцею у місті Севастополь".

Ліцей створюється з метою формування у молоді високої патріотичної свідомості, національної гідності, любові до військової служби і флотських традицій, свідомого прагнення до оволодіння професією офіцера Військово-Морських Сил України, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку.

Як очікується, перевагами під час вступу до ліцею користуватимуться діти-сироти, діти з багатодітних сімей, діти військовослужбовців, учасників бойових дій та учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.