5 жінок зі Збаразької колонії відмовилися від амністії

У Тернопільській області 5 жінок відмовилися від амністії.

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник управління Державного департаменту з виконання покарань у Тернопільській області Павло ЛОСИК, згідно із законом про амністію, зі Збаразької виправної колонії №63 мало бути звільнено 19 жінок, однак 5 з них відмовилися.

У Копичинецькій ВК-112, за даними П.ЛОСИКА, з понад 800 ув`язнених чоловіків під звільнення за амністією підпадають 12, у Бережанській виховній колонії – 16 неповнолітніх. Одного з неповнолітніх працівники установи супроводжуватимуть до місця проживання, бо батьки за ним приїхати відмовилися.

Дія закону про амністію, зауважив П.ЛОСИК, поширюється також на трьох осіб, взятих під варту. Зокрема, із Чортківського СІЗО двоє затриманих уже звільнені.