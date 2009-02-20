Долар на міжбанку продовжує рости

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями 8,3850/8,5150, до 11:00 звузився спред 8,4100/8,5075, а до 12:00 ціни зросли 8,4850/8,5250 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2300/0,2360, а до 11:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2310/0,2355, а до 12:00 піднялися до 0,2330/0,2365. У Росії курс долар-рубль зріс, і до 11:00 встановився на рівні 36,0600 (+0,2600).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,2584/86, продовжуючи змінюватись у досить вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями 10,5455/10,7130, до 11:00 ціни пішли вгору 10,5820/10,7190, і до 12:00 встановилися на таких значеннях 10,6950/10,7595.