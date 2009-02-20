Тимошенко чекає чергового перевиконання плану з податків

В уряді України очікують, що доходи з податків у лютому будуть виконані на 102%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні Асоціації міст України повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

“Січень виконаний на 106%, лютий буде виконаний на 102%”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Разом із тим, вона зазначила, що очікується значне скорочення імпорту в Україну, що може негативно вплинути на доходи бюджету, одержувані від митної служби.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що 2009 рік буде одним із найскладніших в економічному плані в Україні.

Довідка УНІАН. За даними Держказначейства, до Державного бюджету України (загальний і спеціальний фонди) у січні 2009 року мобілізовано доходів у сумі 12,2 млрд. грн. (з урахуванням відшкодування ПДВ у розмірі 2,3 млрд. грн., без власних надходжень бюджетних установ), що становить 101% від затвердженого тимчасового щомісячного плану доходів.

При цьому, у відомстві не надають інформації про надходження окремо до загального і спеціального фондів держбюджету.

За даними Держказначейства, січневі надходження до держбюджету-2009 на 642 млн. грн. менше, ніж надходження за січень 2008 року.

На 2009 рік доходи Державного бюджету України встановлені на рівні 238,931 млрд. грн. (зокрема загального фонду – 183,698 млрд. грн.), витрати – 267,32 млрд. грн. (зокрема загального фонду – 193,285 млрд. грн.). Це передбачено в законі «Про Державний бюджет України на 2009 рік».